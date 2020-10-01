محافظ سوهاج يوجه بتوفير كرسي متحرك ذات مواصفات خاصة لأحد الأشخاص

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مدير مكتبه الدكتور محمد عبد الهادي، بسرعة توفير كرسي مُتحرك ذو مواصفات خاصة وتسليمه فورًا للمواطن ذو الاعاقة الحركية والذي تقدم بطلب لمُساعدته.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تحرك على الفور الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، ووفر الكرسي ذات المواصفات المطلوبة وسلمه للمواطن.





كما وجه اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، محمد أبو العجب، مسئول ملف ذوي الإعاقة بسوهاج بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لبحث الحالة الإجتماعية للمواطن، ودراسة مدى إمكانية تقديم بعض المساعدات اللازمة له.



