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محافظات

عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:48 م
تطهير الاسطح والفنادق
تطهير الاسطح والفنادق
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شمس يونس

تنطلق اليوم الخميس بمحافظة الأقصر أولى الرحلات العائمة بين الأقصر أسوان وسط استعدادات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19 " وذلك بعد غياب 6 أشهر من توقفها .

 

وقال الخبير السياحي محمد ربيع مدير عام أحد الفنادق العائمة فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، بان البواخر السياحية سوف تستقبل اليوم الأفواج السياحية بعد استئناف عملها للعمل بين الاقصر اسوان حيث تم تدريب العاملين بالقطاع على اعلى مستوى للحد من انتشار " فيروس كورونا ".


وأوضح "ربيع" أنه عند وصول الفوج السياحى الى الفندق العائم يتم اولا رش الحقائب بالمطهرات ، ثم يتم قياس درجات حرارة الزبائن قبل دخولهم الفندق العائم ، ثم تم اعطائهم معقمات ومطهرات قبل التسكين وذلك بدون التلامس بالايدى واستخدام ادوات احادية الاستخدام مشيرا بانه تم تعقيم جميع أنحاء الفندق العائم قبل استقبال الزبائن مع ارتداء جميع العاملين بالفندق الكمامة الطبية .

وأشار "ربيع" إلى أنه تم وضع إرشادات طبية فى كل اماكن بالفندق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين كل الزبائن خاصة فى المطعم وعلى سطح الفندق العائم واثناء الدخول او الخروج مع استخدام ادوات الشراب والطعام ذات الاستخدام الشخصي فقط .

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وكان قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر الماضي  ورحلات الفنادق العائمة ابتداءا من اليوم اول  اكتوبر وذلك وفقًا للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط  وزارةالصحة. ة

عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
عودة الرحلات العائمة .. شاهد استعدادات الأقصر وأسوان لاستقبال الزوار
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