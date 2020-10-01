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أخبار العالم

تحسبًا لضرب فنادق تل أبيب.. إسرائيل تجري تدريبات مكثفة خوفًا من صواريخ غزة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:23 م
إسرائيل تجري تدريبات
إسرائيل تجري تدريبات مكثفة خوفاً من صواريخ غزة
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سمر صالح
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية فى إسرائيل، أنهت مؤخرا تدريبات تحاكي سقوط صاروخ داخل فندق بتل أبيب.

 
وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن وحدة الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، أنهت تدريبات تحاكي سقوط صاروخ أطلق من غزة، داخل أحد الفنادق المخصصة لمرضى كورونا.

 
وأضافت أن التدريبات شملت إخلاء المرضى من الفندق، مع الحفاظ على عدم إصابة الجنود بالفيروس، خلال عملية الإخلاء، وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

 
ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن هذا التدريب ليس الأول الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية، للتدرب على إخلاء السكان من البنايات والفنادق في البلاد.

 
وأشارت إلى أن قيادة الجبهة الداخلية قامت مؤخرا ببناء منطقة خاصة قرب مستوطنة "زيكيم" شمالي قطاع غزة، للتدريبات الخاصة، التي تحاكي التعامل مع حالات الدمار بالمباني في إسرائيل، وإخلاء السكان منها، فوق وتحت الأرض.
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