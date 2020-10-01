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فن

وحيد ممدوح يعود للمسرح الكبير مع عبد الوهاب ونجاة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
بروفات مكثفة قام بها عازف الجيتار وحيد ممدوح لحفله الجديد بقيادة دكتور مصطفى حلمي، ويقام الحفل مساء اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا، والحفل تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى.

ويقدم وحيد في الحفل الفاصل الأول منه حيث سيقدم توزيعات موسيقية جديدة لأغاني كبار نجوم الطرب والتي سيقدمها لأول مرة في حفلاته ومنها "فاكرة" والتي تغنت بها النجمة الكبير نجاة وهي من كلمات عبد الوهاب محمد والحان حلمي بكر، والتي قدمتها عام 1979، وأيضا أغنية "علي بالي هواك" للموسيقار الكبير الدكتور محمد عبدالوهاب والتي قام بتلحينها في الخمسينيات، بينما كتب كلماتها القدير مأمون الشناوي.
   
وقال وحيد "أعود إلي الحفلات بالقاهرة مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، وأنا سعيد بلقاء الجمهور مرة أخري لذلك قررت أن أقدم له أيضا موسيقي مختلفة عما كنت أقدمه من قبل، خاصة وإني كنت أقدم إعادة توزيع موسيقي لأغاني العندليب وشادية وفيروز، ولكن هذه المرة قررت أن أتحاور مع الجمهور بموسيقي الراحل العملاق الدكتور محمد عبدالوهاب، وأيضا ومع قيثارة الشرق نجاة الصغيرة وأن أقدم توزيع موسيقي جديد لألحان عبد الوهاب وحلمي بكر، وأتمنى أن يعجب الجمهور بها"، وأكد وحيد أنه يستعد للعديد من الحفلات خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
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