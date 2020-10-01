AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس: بروتوكولات جديدة مع رجال الأعمال لزراعة الأراضي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:16 م
كلية الزراعة عين
كلية الزراعة عين شمس
Advertisements
قسم التعليم

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه حتي الان ليس لدينا اي برامج جديدة ولكننا في طريقنا لتبني برنامجين آخرين هما " الزراعات المحمية وسلامة الغذاء" و "النطاق الزراعي " حيث تعد من اهم البرامج التي تهم سوق العمل والمجتمع المصري، مؤكدا علي ان الكلية لديها الان ثمانية برامج باللغة العربية وثلاثة برامج بالغة الانجليزية.

واوضح في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " ان الكلية تعمل جاهدة لدعم الاقتصاد المصري والطلاب الخرجين حيث عكفت الكلية علي توقيع  بروتوكولات مع رجال الاعمال فيما يخص تخصص كلية الزراعة لانشاء وتعمير اراضي زراعية ومشاريع قومية تعود بالنفع علي الاقتصاد التنموي والطلاب، مشيرا الي ان البروتوكول يشمل تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال

واضاف "جلال " ان برنامج البيو تكنولوجي وبرامج الاغذية من اهم البرامج التي يقبل عليها الطلاب لاحتياج سوق العمل لها، موضحا ان الطلاب اصبح الان لديها الوعي الكامل باهمية كلية الزراعة ومجالاتها وبما تحتويه الكلية من برامج متميزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر.. جامعة عين شمس تعلن برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. وقيادات الجامعة: نسعى بقوة لإحداث نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر

أسئلة وإجابات تجيب عن استفساراتك بشأن الجامعات الأهلية في مصر

عبد الغفار يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية بالاتفاق مع البنك الأهلي

وزير التعليم العالي يعلن عن منح دراسية في الجامعات الأهلية الجديدة .. تغطية 100% من قيمة الرسوم الدراسية .. إعلان شروط وضوابط التقدم قريبا

بعد انطلاق العمل بالجامعات الأهلية الجديدة.. أساتذة جامعيون: تحسن العملية التعليمية.. تلغي فكرة السفر للدراسة بالخارج.. وتوفر خريجين مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى

ترشيحاتنا

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

تعرف على أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني

تعرف علي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي

أحمد شوبير: طريقة رحيل فايلر عن الأهلي خاطئة وموسيماني إضافة قوية للمارد الأحمر

نهاية مأساوية.. وفاة طفلة بسبب القمل والجناة الأب والأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية