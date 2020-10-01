عميد زراعة عين شمس: بروتوكولات جديدة مع رجال الأعمال لزراعة الأراضي

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه حتي الان ليس لدينا اي برامج جديدة ولكننا في طريقنا لتبني برنامجين آخرين هما " الزراعات المحمية وسلامة الغذاء" و "النطاق الزراعي " حيث تعد من اهم البرامج التي تهم سوق العمل والمجتمع المصري، مؤكدا علي ان الكلية لديها الان ثمانية برامج باللغة العربية وثلاثة برامج بالغة الانجليزية.

واوضح في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " ان الكلية تعمل جاهدة لدعم الاقتصاد المصري والطلاب الخرجين حيث عكفت الكلية علي توقيع بروتوكولات مع رجال الاعمال فيما يخص تخصص كلية الزراعة لانشاء وتعمير اراضي زراعية ومشاريع قومية تعود بالنفع علي الاقتصاد التنموي والطلاب، مشيرا الي ان البروتوكول يشمل

تدريب الطلاب والاهتمام بالبحوث العلمية والدراسات العليا وحل المشاكل الزراعية التي تواجه رجال الاعمال



واضاف "جلال " ان برنامج البيو تكنولوجي وبرامج الاغذية من اهم البرامج التي يقبل عليها الطلاب لاحتياج سوق العمل لها، موضحا ان الطلاب اصبح الان لديها الوعي الكامل باهمية كلية الزراعة ومجالاتها وبما تحتويه الكلية من برامج متميزة.