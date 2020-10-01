حاول الاعتداء عليها جنسيًا.. حبس مزارع وزوجته لقيامهما بالتعدي على شاب بالضرب حتى الموت

قرر المستشار أحمد حبيب مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بسكرتارية هشام بخيت، حبس مزارع وزوجته ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالتعدي على شاب بالضرب حتى الموت بسبب محاولته الاعتداء جنسيًا على المتهمة داخل منزلهما.





وكان قد لقى شاب مصرعه، إثر مشاجرة بينه وبين أحد أقاربه بسبب اعتدائه على زوجته فى منزلهما بقرية الضهرية التابعة لمركز إيتاى البارود، وتم حفظ الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على جثة هامدة مجهولة الهوية في مياه ترعة ساحل مرقص بنطاق المركز.







وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، تبين من معاينة الجثة أنه يدعى "مصطفى .أ، 35 سنة"، مزارع ويقيم بقرية الضهرية، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى جود شبهة جنائية خلف الحادث، بعد وجود كدمات وسحجات متفرقه بالجثة.







وبعد تقنين الإجراءات تم كشف غموض الحادث وأن وراء ارتكارب جريمة القتل أحد أقاربه وزوجته، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لضبط المتهمين.







اعترف المتهمان بقتل المجنى عليه يرجع السبب إلى أنه حاول التعدى على زوجة الجاني في المنزل، أثناء عدم تواجد الزوج، وعقب حضور الجاني سمع استغاثات زوجته وعلى الفور توجه إلى مسرح الجريمة لإنقاذها وقام بالاعتداء عليه بالضرب حتى لقى أنفاسه الأخيرة.