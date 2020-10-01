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حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 73 طن كبدة غير صالحة داخل ثلاجة بالإسكندرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:46 م
ضبط 73 طن كبدة غير
ضبط 73 طن كبدة غير صالحة
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مصطفى الرماح
تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (5220 كرتونة كبدة مستوردة وزنت 73,080طن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) وذلك داخل ثلاجة تبريد كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ملك (صاحب شركة استيراد وتصدير) بقصد طرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا صحتهم للخطر، وتم ضبط (أمين عهدة الثلاجة).
  
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع.
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