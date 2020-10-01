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حوادث

الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء السجون
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مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (منطقة سجون القناطر) لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والنزيلات وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة.
   
وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
  
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية.
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر.. صور
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر.. صور
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجون القناطر.. صور
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