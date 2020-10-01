مصطفى بكري: مجلس النواب ينعقد 28 أكتوبر لتجديد الطوارئ

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب إن الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ستتناول طرح اقتراح من هيئة المكتب بالإبقاء علي قوائم اللجان النوعية

وأضاف بكري في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن رئيس مجلس النواب سيلقي بيانا لتأبين أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح، مشيرا إلى أنه سترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في ٢٨ اكتوبر لتمديد حالة الطواريء.

رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

جاء ذلك بعد أن