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برلمان

مصطفى بكري: مجلس النواب ينعقد 28 أكتوبر لتجديد الطوارئ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:56 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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ماجدة بدوي
قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب إن الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ستتناول طرح اقتراح من هيئة المكتب بالإبقاء علي قوائم  اللجان النوعية 

وأضاف بكري في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن رئيس مجلس النواب سيلقي  بيانا لتأبين أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح، مشيرا إلى أنه سترفع  الجلسة علي ان تعود للانعقاد في ٢٨ اكتوبر لتمديد حالة  الطواريء.

جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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