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رياضة

خاص|بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي.. ضياء السيد: أرفض تصنيف المدرب من خلال جنسيته

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:35 م
موسيماني
موسيماني
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محمد سمير
علق ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، اليوم الخميس، على اختيار إدارة الأهلي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز ، مدربا للمارد الأحمر.

وأكد السيد فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" انه يرفض تصنيف المدرب من خلال جنسيته فهو فى الأول والاخر مدرب أجنبي و علي مجلس ادراة الأهلي ان تحمي اختيارها خاصة وانه واضح اتخاذه عن اقتتاع تام .

واضاف السيد انه يتمني التوفيق للمدير الفني الجديد، وأن يتناسب مع أسلوب الأهلي والا نكتفي ببعض الكلمات مثل الخبرة في إفريقيا أو ضيق الوقت و المحاربة علي حسم بطولة افريقيا وأن يكون هناك اقتناع بإمكانيات موسيماني وسيرته الذاتية.

وأشار السيد إلي انه يجب ايضاح جميع التفاصيل من خلال مجلس الادارة وان توضح هل هو مشروع طويل المدي ام قادم لانقاذ الموسم وتحقيق ادوري ابطال افريقيا و ماذا سيحدث فى حالة خسارته للبطولة.

واوضح السيد ان رغبة موسيماني فى ضم بعض العناصر التي ساهمت في نجاحه مع صن داونز، للأهلي سيكون أمر جيد، وعلى الإدارة مساعدته على النجاح.
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