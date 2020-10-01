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تعليم

آداب عين شمس: ننفرد بتدريس اللغة الهندية.. ونوفر فرص عمل للخريجين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:54 م
كلية الاداب عين شمس
كلية الاداب عين شمس
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قسم التعليم

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئون كلية الآداب ان كلية الاداب  أنشأت أربعة برامج متميزة بأربعة أقسام مختلفة (اللغة العبرية – اللغات الشرقية -  الجغرافيا – الانجليزية ) سيتم العمل بهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 وفي الطريق لانشاء برنامجين اخرين بقسمي علوم الاتصال والاعلام والارشاد السياحي، موكدةً اختلاف طبيعة الدراسة بهم وتطويرهم للتوافق مع سوق العمل والمهارات المطلوبة وتميز برامجهم  وإمدادهم بالبنية  التحتية التكنولوجية اللازمة .


وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد " أنه من ضمن البرامج الجديدة برنامج اللغة العبرية الذي يكشف المجتمع الاسرائيلي من الداخل  وبرنامج اللغات الشرقية الذي تبني تدريس اللغة الهندية لاول مرة بالجامعات وهي التجربة الاولي من نوعها مشيرة الي وجود ثلاثة وعشرون برنامج بالكلية يتميزون بجميع المجالات التي تؤهل الطلاب الخرجين لسوق العمل وتعمل الكلية بشكل دائم علي دعمهم وتطوريهم .

واضافت " كامل " ان كلية الاداب تسعي لاستئناف النشاط والبروتوكولات مع بداية العام الدراسي الجديد بعد المرور بأزمة الكورونا التي اعدت عائق لجميع الانشطة موضحة ان الكلية توفر فرص عمل للخريجين عن طريق ملتقي الشباب للخريجين  وملتقي التوظيف بجامعة عين شمس بتنسيق مع الكلية. 
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