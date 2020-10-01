في اليوم العالمي للقهوة.. مخاطر غير متوقعة على الصحة

5 عيوب ومخاطر شرب القهوة





1. القهوة السيئة يمكن أن تكون سامة.

يمكن أن تحتوي القهوة ذات الجودة الرديئة على الكثير من الشوائب ، والتي يمكن أن تسبب المرض أو الصداع أو الشعور العام السيئ، يمكن أن يحدث هذا إذا كانت قهوتك مصنوعة من حبوب ممزقة أو تالفة، حتى حبة واحدة تالفة يمكن أن تجعل كوبك سامًا.









2. يمكن أن تسبب القهوة الأرق .

الحد الأقصى الموصى به من الكافيين هو 400 ملليغرام ، تقريبًا الكمية التي ستحصل عليها من 4 أكواب من القهوة ، فاحرص على تناول القهوة بشكل بسيط حتى لا تتسبب في زيادة الأرق والإزعاج لديك.





3. لا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم إذا كنت حاملًا.

كانت الدراسات حول تأثير القهوة على الجنين مثيرة للجدل، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: إذا كنت تشرب القهوة أثناء الحمل، فإن الكافيين سيصل أيضًا إلى الجنين، وطفلك شديد الحساسية للكافيين، لذا، إذا كنت تشرب القهوة بكثافة ولا تستطيع التوقف عن شربها أثناء الحمل، فعليك على الأقل تقليل تناول القهوة إلى فنجان واحد يوميًا.





4. ارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم .

تحتوي حبوب البن على كافستول وكهويل، وهما مكونان يبدو أنهما يرفعان مستويات الكوليسترول الضار، ولكن يوجد كافستول وكهويل في الإسبريسو والقهوة التركية والضغط الفرنسي والطراز الاسكندنافي "القهوة المطبوخة"، ولذلك يفضل اختيار القهوة المصفاه





5. القهوة للأطفال ، قد تزيد من التبول اللاإرادي.

أفاد أحد الاستطلاعات أن استهلاك الكافيين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-7 سنوات قد يزيد من سلس البول ويعرف أيضًا باسم التبول اللاإرادي.