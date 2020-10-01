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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيفو تطرح أول هواتف Android 11.. وفيسبوك تدمج رسائل إنستجرام مع ماسنجر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


اتخذت شركة فيسبوك Facebook، أكبر خطوة في خطتها لدمج رسائل منصات التراسل عبر مجموعة التطبيقات المختلفة التابعة لها معا، حيث أعلنت الشبكة الاجتماعية عن دمج تطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger، مع تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram المملوك لها أيضًا.


كشفت شركة جوجل Google، عن إصدارين جديدين من سلسلة Pixel الشهيرة، تحت عنوان Pixel 4a 5G و Pixel 5، واللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيكونا من بين أوائل الهواتف الخاص بالشركة التي تعمل بنظام Android 11.


كشفت شركة شاومي، عن هاتفيها الأحدث ضمن سلسلة T، وهما  Mi 10T، وMi 10T Pro، اللذان يأتيان بمواصفات متقدمة، ومعدل تحديث عال للشاشة بتردد 144 هرتزا.


في السابق كان يقتصر بث الألعاب فقط على أجهزة الكمبيوتر، ولكن الآن قدمت العديد من شركات التقنية  خدمات بث الألعاب الخاصة بها للهواتف الذكية، والتي تتيح للاعبيها بث وممارسة ألعاب الفيديو الشهير وبعض الألعاب الحديثة عبر الهاتف الذكي.


تعد إضافة رقم دولى إلى جهات اتصال تطبيق واتساب WhatsApp مهمة صعبة للغاية، حيث يقوم التطبيق تلقائيا باستيراد قائمة جهات الاتصال من قاعدة البيانات الموجودة على هاتفك الذكي والتي يتم حفظها بشكل افتراضي في تطبيق جهات الاتصال الخاصة بهواتف أندرويد.


أعلنت شركة فيفو vivo، خلال الأسبوع الماضي، عن سلسلة vivo V20، في تايلاند، واليوم طرحت الشركة الصينية تشكيلة الهواتف المتوسطة الفئة للبيع، لتصل إلى الأسواق العالمية في جنوب شرق آسيا.
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