أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيفو تطرح أول هواتف Android 11.. وفيسبوك تدمج رسائل إنستجرام مع ماسنجر

كشفت شركة جوجل Google، عن إصدارين جديدين من سلسلة Pixel الشهيرة، تحت عنوان Pixel 4a 5G و Pixel 5، واللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيكونا من بين أوائل الهواتف الخاص بالشركة التي تعمل بنظام Android 11.









كشفت شركة شاومي ، عن هاتفيها الأحدث ضمن سلسلة T، وهما Mi 10T، وMi 10T Pro، اللذان يأتيان بمواصفات متقدمة، ومعدل تحديث عال للشاشة بتردد 144 هرتزا.





