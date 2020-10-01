مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بطريق السخنة

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، اليوم الخميس ، بحادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى بطريق العين السخنة – الزعفرانة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الأميرى.





وكان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى أمام إحدى القرى السياحية الشهيرة بطريق العين السخنة – الزعفرانة .





وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى الاميرى والتأمين الصحى بالإضافة الى نقل المتوفى إلى مشرحة السويس.