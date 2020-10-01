AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بطريق السخنة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:43 م
مصرع شخص واصابة 15
مصرع شخص واصابة 15 اخرين في حادث تصادم
Advertisements
حسن غنيمة

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، اليوم الخميس ، بحادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى بطريق العين السخنة – الزعفرانة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الأميرى.


وكان اللواء رجب عبد العال ، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى أمام إحدى القرى السياحية الشهيرة بطريق العين السخنة – الزعفرانة .


وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى الاميرى والتأمين الصحى بالإضافة الى نقل المتوفى إلى مشرحة السويس.

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة

مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة بميكروباص بالسويس

ترشيحاتنا

هل يرحل صلاح عن ليفربول قبل 5 أكتوبر؟.. صحفي إنجليزي يكشف الحقيقة

رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

هل يدرب بيراميدز؟.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل

احترس.. الإفتاء: مناطق في الجسم إذا ظهرت بطلت الصلاة

الأهلي يجهز 557 ألف دولار لفايلر

أحمد شوبير: طريقة رحيل فايلر عن الأهلي خاطئة وموسيماني إضافة قوية للمارد الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية