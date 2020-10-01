وزير الأوقاف: تحريك الجماعة الإرهابية خلاياها النائمة للتحريض على الفوضى يجب مواجهته بحسم

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن تحريك جماعة الإخوان الإرهابية لخلاياها النائمة، وركوبهم لموجات التحريض على الفوضى يجب أن يعامل بكل حسم، كما يجب تتبع الصفحات الوهمية لعناصر الجماعة وإعمال القانون في شأنها.





وأضاف جمعة في تصريح له أن التستر على أي عنصر من عناصر دعاة الفوضى هو خيانة للدين والوطن، ويجب على كل وطني شريف ألا ينساق خلف أي دعوة للفوضى، وأن نعمل جميعًا على كشف هذه العناصر الإرهابية من دعاة التحريض ضد الوطن ، حتى نخلص البلاد والعباد من شر عمالتهم وخيانتهم .

وعلينا أن نواجه هؤلاء العملاء مواجهة شاملة بكل ما تعنيه المواجهة الشاملة من معان، حفاظًا على أمننا واستقرارنا ووطننا وديننا.





وأكد وزير الأوقاف بأن تفويت الفرصة على جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المجرمة وعملائها من الخونة والمأجورين واجب شرعي ووطني، وأن ذلك لا يتحقق إلا بأمرين :

الأول: المواجهة الحاسمة على كل الأصعدة الفكرية والأمنية والقضائية , بغل أيدي العناصر الإرهابية المجرمة المخربة منها عن الفساد والإفساد والتخريب والفوضى وعدم السماح لاستخدامهم سلاح المأجورين أو المستأجرين لإحداث الفوضى والتخريب .



