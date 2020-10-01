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محافظات

مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن خطة غسيل شبكات المياه بكل مناطق المحافظة خلال شهر أكتوبر وفقا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري.

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقرر استمرار تقليل الفترة التي يتم فيها غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرًا من نفس اليوم المحدد للغسيل.  

وتهيب الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن كانت موجودة بالشبكة.

وتنوه الشركة على المواطنين أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة خلال الأوقات القليلة القادمة بعد إجراء أعمال غسيل الشبكات، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن إجراءات الغسيل والتى تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتحت إشراف وزارة الصحة.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو على الواتس اب على رقم ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨.

وللتعرف على مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر تابع الجداول المرفقة.
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
مواعيد غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال أكتوبر.. تعرف عليها
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