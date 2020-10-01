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توك شو

داعية يكشف فوائد جبر الخاطر..فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:02 م
شريف شحاتة
شريف شحاتة
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ريهام فيكتور
قال الداعية دكتور شريف شحاتة، إن جبر الخواطر منقسمة لكلمتين خواطر تعنى القلب، والجبر  يقصد به جبر الكسر ومن أسماء الله الحسنى "الجبار" .

وأضاف شريف شحاتة، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الله جبار على الظالمين والمفترين ، موضحا ً ان القرأن الكريم أخذ 6 سنوات ل ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول فى حيرة ، ولكن عندما بدأ في النزول مرة أخرى كان فيها معانى لجبر الخاطر من سورة الضحى .

وأشار الداعية دكتور شريف شحاتة ، إلى أن الله سبحانه وتعالى جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ،  والأولاد والمساكين والجيران ومن بعدها علمنا البى كيفية جبر خاطر الزوجة والجيران والاولاد .

وتابع الداعية شريف شحاتة ،أن أغلى دعوة من الأمهات إلى أبنائها ، " ربنا يجبر بخاطرك " ،  فجبر الخاطر لا يعنى معنى كبير فى الحياة فيمكن أن تكون قلقان من أمرًا ما ويجبر الله بخاطرك .

وأكد الداعية دكتور شريف شحاتة ،أن بعض الناس تستثقل أن تجبر بخاطر غيرها ، فى ناس متخصصة تطفي لك لمعة عينيك ، ولو مش هتساعدة متكسروسش ومتوجعوش " .
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