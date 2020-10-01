داعية يكشف فوائد جبر الخاطر..فيديو

قال الداعية دكتور شريف شحاتة، إن جبر الخواطر منقسمة لكلمتين خواطر تعنى القلب، والجبر يقصد به جبر الكسر ومن أسماء الله الحسنى "الجبار" .





وأضاف شريف شحاتة، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الله جبار على الظالمين والمفترين ، موضحا ً ان القرأن الكريم أخذ 6 سنوات ل ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول فى حيرة ، ولكن عندما بدأ في النزول مرة أخرى كان فيها معانى لجبر الخاطر من سورة الضحى .





وأشار الداعية دكتور شريف شحاتة ، إلى أن الله سبحانه وتعالى جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ، والأولاد والمساكين والجيران ومن بعدها علمنا البى كيفية جبر خاطر الزوجة والجيران والاولاد .





وتابع الداعية شريف شحاتة ، أن أغلى دعوة من الأمهات إلى أبنائها ، " ربنا يجبر بخاطرك " ، فجبر الخاطر لا يعنى معنى كبير فى الحياة فيمكن أن تكون قلقان من أمرًا ما ويجبر الله بخاطرك .



