حملنا رسالة التطوير والتطهير.. علماء وأئمة الأوقاف ينتفضون للرد على اتهامات الجماعة الإرهابية

عقد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني ووكيل أول وزارة الأوقاف، اجتماعا بقيادات الوزارة اليوم، الخميس، في قاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، لكشف كذب وتضليل الجماعة الإرهابية والهجوم الشرس الذي توجهه جماعة الإخوان ضد وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا على وزارة الأوقاف وتسخر إعلامها المأجور للنيل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة، وإنجازات الوزارة في الوقت الحالي.

وأوضح طايع أن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.

وأضاف أن التاريخ لا يخفي الحقائق وأحاديث الإخوان الكاذبة لن تخفي ما حققه وزير الأوقاف وسط حربا تدار من الخارج للجماعة الإرهابية عن طريق صفحات وهمية وإعلام مضلل يزيف الحقائق والإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد.

وأكد طايع أن افتتاحات المساجد التي تشهدها وزارة الأوقاف في كل جمعة على مدار شهر أكتوبر وما شهدته خلال شهر سبتمبر يعد أكبر رسالة على المغرضين، لافتا إلى أن الوزارة حافظت على مال الوقف، وعملت على تحسين وضع الأئمة ومضاعفة راتبه، وانتزعت المنابر المختطفة من الجماعات الضالة وعودتها إلى حضن مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حملت رسالة الخطاب الديني الوسطى وعملت على تجفيف منابع التطرف، وخلال سبع سنوات في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعادت وزارة الأوقاف هيبتها، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بأوضاع الأئمة والخطباء.

من جهته، وجه الشيخ صبري ياسين، وكيل أول وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بشأن الأئمة والمتميزين منهم، ومنح الحافز العلمي، مشيرا إلى أن هذا يدل على حب الرئيس للعلم وأهل العلم ، كما وجه الشكر لوزير الأوقاف على توجهاته لتحسين أحوال الأئمة.

وقال ياسين، إن "وزير الأوقاف حمل رسالة التطهير والتطوير ، فعلينا الوقوف ضد الحملة الشرسة ضد الوزارة"، مؤكدا أن الصفحات التي توجه اتهامات وهجوم على الوزارة ما هي إلا صفحات وهمية يقودها أشخاص مأجورون لصالح الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تحاور الجميع ولا تترك صاحب حق ولن نترك ما حققنا من إنجازات للحاقدين.





من جانبه، قال الدكتور نوح العيسوي، إنه في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحسنت أحوال الأئمة، حيث كافح كثيرا لتحسين أحوال الأئمة والخطباء، فلم يكن يحلم الإمام أو الخطيب بهذا الأجر أو التحسين قبل ذلك.

وأضاف أن وزير الأوقاف كان له رؤية في تمكين الشباب من الوظائف القيادية، فلم يكن الشباب يحلم أن يتولى قيادة إشرافية أو إدارية عامة أو عليا إلا في عهده، وما ذاك إلا لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الأئمة والمتميزين منهم.

وأكد أنه في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، سيطرت وزارة الأوقاف سيطرة كاملة على المساجد ومنع الفساد بها ومنعت العاملة الوهمية، وتم عمل أضخم مشروع في تاريخ وزارة الأوقاف هو مشروع صكوك الأضاحي وكثرت البحوث والمؤلفات لوزارة الأوقاف وتم عمل أضخم وأكبر موسوعة خطب للأئمة والتي تتكون من 8 أجزاء بالإضافة إلى جزء في خطب المناسبات وجزأين في الخطب العصرية.

كما وجه الدكتور صبري الغياتي، مدير عام المتابعة العلمية بمكتب وزير الأوقاف، الشكر باسم الأئمة للرئيس عبد الفتاح السيسي على عنايته بالأئمة، وأوضح أن وزارة الأوقاف قامت بجهد رائع في مجال إعماء بيوت الله والحفاظ على قدسيتها وأنها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تقوم بافتتاح عدد (314)مسجدا.

وقال إن الوزارة بذلك قدمت الرد العملي على جماعات الضلال التي تريد أن تصور الدولة المصرية على أنها تهدم المساجد، فإننا أكدنا بالفعل أن الدولة المصرية ووزارة الأوقاف لا تعرف الهدم ولا التخريب، ولا نعرف إلا البناء والعمارة والواقع خير شاهد.

من جانبه، قال الدكتور جمال إبراهيم، مدير إدارة مكاتب التحفيظ بوزارة الأوقاف، إنه في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية دعما ودفاعا حتى لا نصل إلى ما كنا عليه من قبل من فوضى وإهدار للدماء الطاهرة وما تدعوا إليه جماعات الضلال والتخريب في ربوع البلاد ما هو إلا دعوة للفساد والإفساد في الأرض التي أوجد الله البشرية لعمارتها.

وأضاف: "من خلال ما يقولون على الناس بالكذب من إن قيادات الوزارة معهم قلبا وقالبا فإنني وأؤكد عن نفسي وعن الشرفاء المخلصين من زملائي بديوان عام الوزارة كذبهم وافتراءاتهم وجميعنا يسعى للدفاع عن وطنه وأرضه وعرضه بكل ما يملك لأن ذلك دين فطر الله الناس الشرفاء المخلصين عليه وندعو مؤسسات الدولة بالتكاتف والتعاون ضد كل مفسد وخائن وأن يقدم للمحاكمة وأن يكون عبرة لغيره حتى يرتدع كل ضال مفسد وحتى يستمر الأمن للبلاد والعباد".

حضر الاجتماع، الشيخ صبري ياسين، وكيل أول الوزارة لقطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد، وعبد الحكيم بهجات وكيل الوزارة لشئون البر، والشيخ محمد عيد الكيلاني، مستشار رئيس القطاع الديني لشئون البر، والدكتور رمضان عبد السميع ، مدير عام المساجد الأهلية، والشيخ أحمد مكي، مدير عام شئون القرآن، والشيخ رفيق محمد عاشور، مدير عام الإرشاد الديني، والشيخ حسام البري، مدير إدارة الخطباء، والشيخ محمد نور، مستشار قطاع المديريات، وجمال إبراهيم، مدير إدارة التحفيظ، والشيخ حاتم الحنفي، عضو إدارة الخطباء، والدكتور السيد عاطف، عضو بحوث الدعوة.