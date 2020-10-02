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فيديو جراف

فيديوجراف.. قصة الفرح المسحور.. تصرفات غريبة للعريس تحوله لحرب شوارع

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:20 م
الفرح المسحور
الفرح المسحور
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إسلام عبد الهادي
تسبب فرح في عزبة عفيفي التابعة لمحافظة الدقهلية في حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ضجة كبيرة في محافظة الدقهلية.

الفرح أطلق عليه البعض لقب الفرح المسحور، بعدما تحول فجأة إلى حرب شوارع بين المعازيم والحضور، عقب تحول تصرفات العريس وتعديه على عروسته بالضرب ومزق فستان زفافها.


التحريات كشفت تفاصيل الواقعة، وكشفت الأسباب الرئيسية لوقوع المشاجرة بين الحضور.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على القصة الكاملة للفرح المسحور، وتفاصيل اتهام دجاله وزوجها بإلقاء لعنة على الفرح تسبب في تحوله لمشاجرة ضخمة، انتهت بحرق سيارة المشعوذة وزوجها.
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