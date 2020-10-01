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أخبار العالم

عداد كورونا.. فلسطين تسجل 521 إصابة جديدة و8 وفيات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:06 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن هناك 32 مريضًا مصابا بكورونا متواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت الصحة الفلسطينية  أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.8%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجموع الإصابات.

وبينت الصحة الفلسطينية أن الإصابات الجديدة سجل منها 296 إصابةفي المحافظات الشمالية و127 إصابة في المحافظات الجنوبية و98 إصابة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 774 حالة في المحافظات الشمالية، و60 حالة في المحافظات الجنوبية و47 في مدينة القدس.
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