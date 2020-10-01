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فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة أصالة بفيروس كورونا.. ونبيل الحلفاوي يدافع عن رينيه فايلر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:10 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة من الجدل الواسع شهدتها الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على إنستجرام. 

رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على تغريدة أحد المتابعين له، التي انتقد فيها رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ورأى أنه استفاد من القلعة الحمراء بالتسويق لنفسه، ولم يفيد الفريق الأحمر بنفس القدر.

روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد "الخطة العايمة" حيث نشرت البوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

تعرض الفنان حمادة صميدة "للتنمر" بعدما نشر مجموعة صور له برفقة أولاده، عبر "السوشيال ميديا" وتفاجأ بتعليقات مسيئة وتنمر كبير، هذا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية.

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