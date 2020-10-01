AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد توليه تدريب الأهلي .. موسيماني يكتب سابقة فريدة للخطيب في تاريخ القلعة الحمراء

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:18 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
محمد سمير
أعلن النادى الأهلى اليوم، الخميس، التعاقد مع  بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحلل أداء.


كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي، واللذان تم الإبقاء عليهما، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.


وأصبح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على موعد جديد مع حدث لم يسبق لأسلافه في القلعة الحمراء أن أقدموا عليه، حيث يتكرر لأول مرة في تاريخ الشياطين الحمر.


ويعد التعاقد مع موسيماني سابقة تاريخية لم تتكرر من قبل في تاريخ الأهلي، أن يقود المارد الأحمر مديرا فنيا ليس مصريا من القارة السمراء، حيث كانت المهمة من قبل توكل للمدرب الوطني أو الأجانب من أوروبا أو أمريكا اللاتينية وغيرها من الجنسيات.


كان الخطيب أيضا استقدم ميشيل يانكون، مدرب الحراس الحالي بالجهاز الفني، لرينيه فايلر والمتوقع استمراره مع موسيماني كأول مدرب حراس أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء، حيث كان يتولى المهمة من قبل مدربا وطنيا.


ونجح يانكون في ترك بصمة قوية للغاية مع الحارس محمد الشناوي، الذي يقدم مستوى رائعا في المباريات هذا الموسم، ما جعل الجمهور الأحمر يطالب باستمراره بعد رحيل فايلر.


وسيمنح الأهلي جميع الصلاحيات لموسيماني، حيث من المقرر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة لتولي المسئولية وبرفقته معد بدني ومحلل أداء ومدرب مساعد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

سبب رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

دقيقة حدادا في مجلس الأهلي على روح أمير الكويت

رسميا الأهلي ينهي تعاقد فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء فى الشيخ صباح الأحمد

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

أقوى من المسكنات.. أطعمة تخلصك من الصداع فى لمح البصر

هل يدرب بيراميدز؟.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل

عرض الفتاتين على الطب الشرعى.. حكاية اتهام بواب بهتك عرض بناته فى الشرقية

تعرف على أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية