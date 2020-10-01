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أخبار العالم

خوفا من حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يستمر بفرض حالة التأهب على الحدود الشمالية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:22 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستمر بفرض حالة التأهب على الحدود الشمالية
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سمر صالح
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن حالة التأهب الأمنية العالية شمال البلاد ستستمر إلى ما بعد عيد العرش الذي يبدأ الأسبوع القادم، وذلك على ضوء إمكانية قيام حزب الله بتنفيذ عملية انتقامية.
 
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحالة العالية من التأهب مستمرة منذ 70 يومًا والتي خلالها فشل حزب الله مرتين بتنفيذ العملية الانتقامية لمقتل أحد ناشطيه في غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا.
 
وفي السياق، ذكرت "معاريف"، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية لم تفاجأ من الرد السريع للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، الذي سمح بإقامة جولات لصحافيين في المواقع التي نشرت عنها إسرائيل، بعد خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في الجمعية العمومية.
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