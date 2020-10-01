أخبار التوك شو.. السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت.. هاني الناظر: كورونا ينشط في الشتاء.. فوائد وأضرار القهوة.. 25 طائرة تصل مصر يوميا تقل سائحين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو كالآتي.









قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن العلاوات الخمسة بدأ تنفيذها بداية من شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أن المتجمد تقرر تقسيمه على أربعة دفعات ربع سنوية، وتم صرف الربع الأول فى شهر يوليو الماضى وأصبحن فى شهر أكتوبر وتقرر موعد صرف الدفعة الثانية.





جمال بيومى: زيارة الرئيس السيسي الكويت للتعزية في وفاة صباح الأحمد متوقعة.. فيديو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت للتعزية في وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد كانت متوقعة وفقا للتقاليد الشرقية والعربية والمصرية.



مصر تطلق مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجي.. تفاصيل

تحدث الدكتور السيد صبري، رئيس وحدة التغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة، عن إطلاق مصر مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة، قائلا: إن التنوع البيولوجى معناه أن كل الكائنات ومكونات الطبيعة خلقها الله فى تناغم وتكامل مع بعضها، سواء الموارد الطبيعية من تربة أو جبال أو مياه والموارد الحية.

لقطات وصول الرئيس السيسي لتقديم العزاء في الشيخ صباح الأحمد.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

منها فقدان الوزن.. تعرف على فوائد وأضرار القهوة في اليوم العالمي لها

حدثت الدكتورة نورا حيب الله، أخصائي تغذية علاجية، عن فوائد وأضرار القهوة فى يومها العالمى.

وأضافت "نورا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القهوة لا يوجد بها سعرات حرارية كثيرة، موضحة أن القهوة الخضراء مثل القهوة العادية، والتى تحتوى على مضادات الأكسدة.



بشرة خير .. لميس سلامة: 25 طائرة تصل البلاد في اليوم الواحد تقل سائحين

قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج صباح البلد ، أن بلدنا بها العديد من المناظر الخلابة والجميلة والاماكن السياحية التاريخية المختلف والأصيلة .





السيسي يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،- صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

هاني الناظر: كورونا ينشط في الشتاء.. وأنصح بأخذ لقاح الإنفلونزا.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن فيروس كورونا يقل فى الصيف ويزداد نشاطه فى فصل الشتاء، مؤكدًا أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية من الآن ولا ننتظر بدء فصل الشتاء وارتداء الكمامة التى تعد خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي .

