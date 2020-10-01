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فن

تريند الفن| في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بهاء سلطان.. وحمادة صميدة يرد على تعرضه للتنمر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:


يحتفل الفنان بهاء سلطان، الخميس، بعيد ميلاده الـ47، ويعد واحدًا من أبرز المطربين على الساحة، وبالرغم من ابتعاده عن الفن لسنوات بسبب مشاكل إنتاجيّة، إلا أن هذا الابتعاد لم يؤثر على حب الجمهور له، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه: 




عرض الفنان حمادة صميدة "للتنمر" بعدما نشر مجموعة صور له برفقة أولاده، عبر "السوشيال ميديا" وتفاجأ بتعليقات مسيئة وتنمر كبير، هذا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية.

وحدثنا "صميدة" في حوار خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري عن قصته مع التنمر، وكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد مع الفنان أحمد آدم.




روجت الفنانة غادة عادل لفيلمها الجديد "الخطة العايمة" حيث نشرت البوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.



رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على تغريدة أحد المتابعين له، التي انتقد فيها رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ورأى أنه استفاد من القلعة الحمراء بالتسويق لنفسه، ولم يفيد الفريق الأحمر بنفس القدر.


وكتب أحد متابعي نبيل الحلفاوي، في تغريدته عبر "تويتر": «والله يا فندم هو اللى استفاد من الأهلى لأن الأهلى كده كده كان واخد الدورى السنة دى لضعف المنافسين وهو سوق نفسه باسم الأهلى الماتش الصعب اللى لعبه السنة دى كان بتاع صاندونز وماتشين الزمالك خسرهم هو مدرب أقل من العادى وخد اكبر من حجمه علشان الأهلى».
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