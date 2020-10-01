خبير تنمية موارد بشرية: أتشرف بالتتلمذ على يد درويش حسن.. فيديو

قال عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية، إنه محظوظ للمشاركة فى العمل مع الدكتور على سلمى، لافتًا إلى أنه عاصره عندما كان وزيرًا .





وأضاف عبد الحميد يحى، خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن ، المذاع على أخبار مصر، مع الاعلامى ايمن عدلى ، أنه استمر فى العمل معه بجد، لافتًا إلى انه في كل 15 يوم كانوا يذهبون لمؤتمر مختلف عن الآخر . ، أنه استمر فى العمل معه بجد، لافتًا إلى انه في كل 15 يوم كانوا يذهبون لمؤتمر مختلف عن الآخر .





وأشار عبد الحميد يحيى ، إلى أن المؤتمرات عبارة عن متابعة ورقابة ، موضحًا أن المتابعة تخص الخطة السنوية فى المحافظات المصرية ، ويتم رفعها من المحافظة إلى مجلس الوزراء .





وتابع أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية ، أن منصبه كان وكيل الوزارة للعلاقات مع المحافظات حينذاك ،مشيرا إلى أنه تتلمذ على يد درويش حسن سليم ، وكان له البصمة الاولى فأن يكون مدربًا وأحب هذه المهنة وعشق هذه الحرفة ، قائلا:" اديت حياتى لهذه المهنة " .



