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توك شو

خبير تنمية موارد بشرية: أتشرف بالتتلمذ على يد درويش حسن.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:36 م
عبد الحميد يحيى ،
عبد الحميد يحيى ، أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموار
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ريهام فيكتور
قال عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية، إنه محظوظ للمشاركة فى العمل مع  الدكتور على سلمى، لافتًا إلى أنه عاصره عندما كان وزيرًا .

وأضاف عبد الحميد يحى، خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن ، المذاع على أخبار مصر، مع الاعلامى ايمن عدلى ، أنه استمر فى العمل معه بجد، لافتًا  إلى انه في كل 15 يوم كانوا يذهبون لمؤتمر مختلف عن الآخر .

وأشار عبد الحميد يحيى ، إلى أن المؤتمرات عبارة عن متابعة ورقابة ، موضحًا أن المتابعة تخص الخطة السنوية فى المحافظات المصرية ، ويتم رفعها من المحافظة إلى مجلس الوزراء .

وتابع  أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية ، أن منصبه كان وكيل الوزارة للعلاقات مع المحافظات حينذاك ،مشيرا إلى أنه تتلمذ على يد درويش حسن سليم ، وكان له البصمة الاولى فأن يكون مدربًا وأحب هذه المهنة وعشق هذه الحرفة ، قائلا:" اديت حياتى لهذه المهنة " .

وأكد  أستاذ الإدارة و خبير التدريب وتنمية الموارد البشرية ، أن وقفة أمام الدارسين كانت حياة بالنسبة له ، وشرفت أن أكون مدير وكيل الوزارة، وبعدها ترقى إلى مدير عام المتابعة الداخلية ، ومن ثم مدير عام المتابعة الخارجية ، ثم إلى وكيل لوزارة . 
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