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محافظات

افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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شمس يونس
افتتح  محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر  معرض  " بيوت  مستورة "  الذي تم تنظيمه تحت رعاية محافظة الأقصر ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية.

بحضور المهندسة نورا عثمان مدير إدارة شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر وصبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومصطفي عيد مدير مكتب مؤسسة مشكاة نور بالأقصر.

يقام المعرض خلف محطة السكة الحديد بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر ويحتوي علي اكثر من ٨ آلاف قطعة ملابس " صيفي وشتوي " كافة المقاسات يتم منحها للمواطنين المستحقين مجانًا بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية بالأقصر وذلك في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور وضمن مبادرات " كشك أخلاق ، وبيوت مستورة " التي تنفذها المؤسسة .


أشاد نائب المحافظ بمبادرات المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة  معربًا عن تقديره لجهود هذه المؤسسات وما تقوم به من دور هام لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

أكدت مدير إدارة شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص حرص الإدارة علي دعم الشباب وتقديم تسهيلات لهم لتنفيذ المبادرات والأنشطة الخيرية الداعمة للمجتمع  ، مشيرة إلي تنظيم الإدارة لعدة معارض بمناطق متفرقة في انحاء المحافظة لبيع المنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

وعبر مدير مكتب مؤسسة " مشكاة نور" عن تقديره لجهود الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم المشرف العام علي المؤسسة ودعم ورعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم لافتًا الي قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من المبادرات الخيرية في الفترة القادمة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة لدعم كافة فئات المجتمع الأقصري.
افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور
افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور
افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور
افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور
افتتاح معرض بيوت مستورة بالأقصر...صور
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