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منوعات

لقطات مذهلة للمهرجانات والمناظر الطبيعية والحيوانات حول العالم.. شاهد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:28 م
لقطات مذهلة للمهرجانات
لقطات مذهلة للمهرجانات والمناظر الطبيعية والحيوانات حول العا
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يارا زكريا
نجح مصورو اللقطات المذهلة للمهرجانات والمناظر الطبيعية والحيوانات في جميع أنحاء العالم في الوصول إلى القائمة المختصرة للحصول على جائزة التصوير الفوتوغرافي المرموقة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية تلتزم مجلة «Better Photography» بجمع اللقطات المذهلة وتنظيمها في أربع فئات لعرض أفضل اللحظات التي تم التقاطها في العالم.

حاز المصور عظيم خان روني على جائزة العام والفائز أيضًا في فئة السفر الغريبة، فيما فاز المصور جرانت جالبريث  في فئة المناظر الطبيعية الكلاسيكية مع لقطة بالأبيض والأسود. 


الفائز في فئة الطبيعة الكاشفة كان تشارلز جونز، حيث أظهر مفترسًا ماكرًا في الخلفية يطارد فريسته، فيما فاز زي يار لين بجائزة البورتريه العاطفية. 

وضربة صاعقة مذهلة التقطتها هيذر ويل بالكاميرا، فيما التقط تودور تيليف هذه اللقطة لرجل في ورشته للمسابقة، كما التقط زي يار لين هذه الصورة الرائعة ذات الألوان المتناقضة باللون الأزرق والأبيض والأحمر.
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