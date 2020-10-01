لقطات مذهلة للمهرجانات والمناظر الطبيعية والحيوانات حول العالم.. شاهد

في فئة المناظر الطبيعية الكلاسيكية مع لقطة بالأبيض والأسود.

تودور تيليف هذه اللقطة لرجل في ورشته للمسابقة، كما

التقط زي يار لين هذه الصورة الرائعة ذات الألوان المتناقضة باللون الأزرق والأبيض والأحمر.