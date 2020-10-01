محيي إبراهيم: مبادرة مؤلف مصري تعتبر من الأشياء الملحة وتساعد الكتاب الشباب.. فيديو

قال محيي إبراهيم الناقد المسرحي، إنه يتقدم بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم علي مجهوداتها في مبادرة المؤلف مصري، نظرا لأنه يعتبر شيئا من الأشياء الملحة، تساعد على دعم الكتاب الشباب، معتبرا أنها قبلة حياة لحركة قامت سنة 1917علي يد سيد درويش، تعرف بحركة المؤلف مصري.

وأضاف محي إبراهيم، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عند إصرار سيد درويش علي وشرطه علي سلامة حجازي لوجود مؤلف مصري لأغانيه وكان شرط لنزوله من الإسكندرية، نظرا لأن هدفه الأساسي هو أن تعبر أغانيه عن المواطن المصري.

وأشار إلي أن كان شرط سيد درويش فور معرفته بنجيب الريحاني للعمل معا هو أن يكون المؤلف مصري أيضا، عند انتشار المؤلف مصري ودخول الشعب لسماع لغته وقضاياه وحالته، قام في الفور بالالتفاف عليه، حينها اضطر جورج أبيض إلغاء كل ما يؤمن به في السابق ويقوم بتقليد نجيب الريحاني بمؤلف مصري.

وأوضح الناقد المسرحي، أن استمر هذا الحال لفترة بشكل مجتمعي يفيد الشعب، بعادات المصريين ورائحة الطعمية والملوخية، حتي وإن أعطت الدكتورة إيناس عبد الدايم قبلة الحياة لهذه الحركة، لا بد أن يكون المؤلف مصري، كما حدث في قضية "أحوال شخصية".



