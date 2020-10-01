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أخبار البلد

عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أجري الدكتور أشرف سليمان استاذ طب العيون البشرى بكلية الطب جامعة عين شمس ود. خالد على مدرس جراحة طب العيون بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة وفريق من الاطباء بحديقة الحيوان برئاسة دكتور ربيع عبد النبى رئيس قسم الوقاية والعلاج, عملية إزالة المياه البيضاء Cataract) وتفتيت عدسة لذكر أسد أفريقي (هوجان 25 عاما). 

وجاء ذلك فى إطار التعاون بين إدارة الحديقة والجهات العلمية المختلفة للتوصل إلى أفضل السبل فى المجالات الطبية لعلاج الحيوانات بحديقة حيوان الجيزة.

وأشرف على العملية  اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، والدكتورة مها صابر مدير إدارة حديقة حيوان الجيزة.
عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور
عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور
عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور
عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور
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