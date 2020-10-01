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أخبار البلد

القوى العاملة : أهل الشاب السعودي يقدمون الاعتذار للمصري المتعرض للطعن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:54 م
وزير القوي العاملة،
وزير القوي العاملة، محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، للوقوف علي أخر مستجدات حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه في إطار متابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن ويدعى عصام محمد العربي، فقد تم عقد جلسة سادها الود والتقدير بين أبناء الجالية المصرية وأشقائهم من السعوديين.

 قدم أهل الشاب  السعودي متعب عبدالرحمن الاعتذار  للعامل المصرى ورغبة من العامل المصري فى استمرار العلاقات الطيبة بين الطرفين وإنهاء الخلاف الذى حدث فى ساعة غضب من الطرفين وتقديرًا لوجود أهل الشاب السعودي معه من أول يوم فى المستشفى.

 وحرصًا على مستقبل الشاب السعودي قرر المواطن المصري التنازل عن دعواه وحمد الله على قيامه بالسلامة ، وليس له رغبة فى وجود أية خلافات بين أحد من الأشقاء السعوديين بعد ما أظهروه من حب وتعاون خلال هذه الحادثه .

وقد تم بالفعل التنازل عن المحضر بقسم شرطة الحمراء وإنهاء إجراءات الإفراج عن الشاب السعودي.
https://www.facebook.com/328729640926853/posts/1004887213311089/

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