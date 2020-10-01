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محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
التقى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بشباب العاملين بديوان عام المحافظة في عدد من الاجتماعات الدورية، لمُناقشة وتذليل معوقات أداء العمل لديهم، وطرح  أفكارهم ومقترحاتهم بما يخدم منظومة العمل، ويحدث تطوير مهم في الإدارات المختلفة لتؤدي دورها بكفاء عالية في خدمة المواطنين.

وأكد "القاضي" للشباب علي ضرورة تأهيل أنفسهم وإكتساب المهارات والخبرات الوظيفية، مشيرًا إلى عقد  دورات تدريبية لهم خلال الفترة القادمة من أجل تطوير منظومة العمل وقيامهم بالأعمال على أكمل وجه، خاصة أن عليهم دورًا كبيرًا خلال المرحلة القادمة، مع حجم المشروعات التنموية والخدمية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ لتصبح سوهاج من المحافظات الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة.
 
 وأوضح نائب المحافظ أنه يثق في قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين، وأن الاجتماعات مستمرة مع شباب العاملين بشكل دوري.

وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام جميع العاملين لإبداء الآراء والأفكار حول تطوير العمل، وسيتم عرض المقترحات والأفكار الجديدة على السيد اللواء الوزير المحافظ وإتخاذ خطوات جادة للتطبيق الفعلي لها بما يخدم الوطن والمواطن.
نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة
نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة
نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة
نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة
نائب محافظ سوهاج يلتقي شباب العاملين بديوان عام المحافظة
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