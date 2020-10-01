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أخبار العالم

تجاوزت الألف حالة.. الأردن يسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا لليوم الثاني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:38 م
الأردن يسجل ارتفاعا
الأردن يسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا لليوم الثاني
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جابر في تصريحات صحفية، إن البلاد سجلت 8 حالات وفاة و1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن من بين تلك الإصابات حالتان خارجيتان، بين القادمين من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 13101 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 69 حالة.


وسجل الأردن أمس، رقما غير مسبوقا في عدد إصابات كورونا منذ مارس، فرصدت الوزارة 1776 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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