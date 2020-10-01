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فن

الفيل الأزرق 2 يشارك في مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة
يستعد مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك لعرض فيلم الفيل الأزرق ٢ للمخرج مروان حامد، وذلك يوم السبت ٣ أكتوبر الساعة ٦ مساءً.

مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك أول مهرجان رسمي بالتعاون من وزارة الثقافة ومؤسسات السينما الدنماركية وبلديات الدنمارك، ويهدف إلى إبراز التنوع في العالم العربي، وذلك من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام العربية التي توضح معالم الثقافة العربية، ولكنه لم يستطع منافسة المهرجانات العربية فى أوروبا حتى الان وعلى رأسها مهرجان مالمو بالسويد.

أحداث الفيل الأزرق 2 تدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثاني من الفيل الأزرق يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، المؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي. 

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وتارا عماد.

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