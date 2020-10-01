ختام سينما الأربعاء بساقية الصاوى





اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات "سينما الأربعاء" بساقية الصاوى بقاعة الحكمة تحت رعاية وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعرض المجموعة الأخيرة من الأفلام التسجيلية من إنتاج الوزارة، حيث عرضت أفلام (ست الكل - كرامة - ست الحبايب - ديارنا الفيوم - البيت – ولأول مرة يعرض فى الساقية فيلم نساء التضامن ) ودارت بعد عرض الأفلام جلسة حوارية حول قضايا المرأة والمسنين.





وكان شهر سبتمبر فى برنامج سينما الساقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الوزيرة نيفين قباج لعرض أربعين فيلم من إنتاج الوزارة عن جهودها ومشاريعها وتعاملها مع أبرز القضايا فى مصر من إخراج مهند دياب.



