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فن

ختام سينما الأربعاء بساقية الصاوى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات "سينما الأربعاء" بساقية الصاوى بقاعة الحكمة تحت رعاية وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعرض المجموعة الأخيرة من الأفلام التسجيلية من إنتاج الوزارة، حيث عرضت أفلام (ست الكل - كرامة - ست الحبايب - ديارنا الفيوم - البيت – ولأول مرة يعرض فى الساقية فيلم نساء التضامن ) ودارت بعد عرض الأفلام جلسة حوارية حول قضايا المرأة والمسنين.

وكان شهر سبتمبر فى برنامج سينما الساقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الوزيرة نيفين قباج لعرض أربعين  فيلم من إنتاج الوزارة عن جهودها ومشاريعها وتعاملها مع أبرز القضايا فى مصر من إخراج مهند دياب.

واستقبلت قاعة النهر حفل لفريق "فرانكو كايرو" بعنوان "ليلة فى حب رسول الله – صلى الله عليه وسلم" مع الراوى الشاعر ماهر أبو المعاطى ورؤية وإخراج ياسر أنور. وهو لون جديد يقدمه فريق "فرانكو كايرو" وهو تقديم القصائد الدينية والموشحات الصوفية ومنها "الرضا والنور" و"رقت عيناى شوقًا" ومحمد يا رسول الله" و"قمر" و"نحن فى ساحة الحسين نزلنا".
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