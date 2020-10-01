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رياضة

تعديل ملاعب مباريات المرتبط والرجال في الدورة المجمعة لكرة السلة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:56 م
كرة السلة
كرة السلة
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عبدالله هشام
 قررت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل تعديل ملاعب مباريات المرتبط والرجال الخاصة بالدورة المجمعة الأولى في المجموعة الثانية.

وأخطرت لجنة المسابقات أندية الأهلي والجيش وطنطا والزهور المتواجدين في المجموعة الثانية بدوري المرتبط تحت 16 سنة رجال بتعديل ملاعب مباريات المرتبط والرجال.

واختارت اللجنة صالة الشهداء بالنادي الأهلي لخوض مباريات المرتبط، فيما تستضيف صالة الامير عبد الله الفيصل بالأهلي مباريات الرجال بعد أن كان مقرر لها إقامتها في صالة جامعة حلوان.

حيث يواجه فريق الأهلي منافسه الزهور في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس الموافق 8-10 - 2020 كما يلعب فريق الجيش أمام طنطا في تمام الساعة الرابعة عصرا.

كما يلعب فريق الزهور أمام الجيش في تمام الساعة الثانية ظهرا على أن يواجه فريق طنطا منافسه الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة 9-10-2020.
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