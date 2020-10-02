برلمانى: تحديث قطاع النقل البحرى يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة والنقل والمواصلات بمجلس النواب، على الأهمية القصوى لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك يساهم أيضا في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، ما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.





وطالب " زين الدين " فى تصريحات له، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة التى تجعل من مصر واحدة من أهم دول العالم داخل البحرين المتوسط والأحمر فى مجال النقل البحرى خاصة مع وجود قناة السويس.





تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة آمون للتوكيلات الملاحية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.





وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.