نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يحذر من هذا الدواء.. نرمين الفقي في أحدث ظهور.. القهوة تحميك من مرض خطير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

















نشر الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، منشور جديد من خلال حسابة الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك"، ووضح به ضرورة تناول لقاح الإنفولنزا للحماية من الإنفلونزا الموسمية لفصل الخريف والشتاء.





وقال هاني الناظر، بمناسبة اننا بدانا موسم الخريف ونستعد من بعده لموسم الشتاء اود ان اوضح لحضرتكم انه لا مانع من تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية خاصة لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والاطفال اكبر من ستة شهور و ذلك للحماية من التعرض للاصابة بالانفلونزا وما تسببه من مضاعفات خاصة مع وجود فيروس كورونا الا ان هذا التطعيم لا يحمي من الاصابة بكورونا.

















نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة تبرز عن جمالها.





وتألقت نرمين الفقي، مرتدية فستان طويل وجذاب باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة جذابة تكشف عن جمالها، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها









يوافق اليوم 1 أكتوبر اليوم العالمي للقهوة ، وعندما يفكر الناس في القهوة ، فإنهم عادة ما يفكرون في قدرتها على تعزيز الطاقة ووفقًا لبعض الأبحاث يمكن أن تقدم القهوة بعض الفوائد الصحية المهمة الأخرى ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد والسكري من النوع 2 وفشل القلب.





ووفقا لموقع medical، في جميع أنحاء العالم يقدر الخبراء أن الناس يستهلكون حوالي 2.25 مليار فنجان قهوة يوميًا ونظر الباحثون في فوائد شرب القهوة في حالات مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض التهاب الأمعاء وأمراض الكبد.