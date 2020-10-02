حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

دعا حزب الوفد كل أعضاءه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر اكتوبر المجيد اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.





وجدد الحزب فى بيان صحفى له العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.



