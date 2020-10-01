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توك شو

بعد فوزهم بـ ميداليات.. مدير الأولمبياد المصرية للمعلوماتية يشيد بأبطال مصر.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:51 م
الفائزون بالأولمبياد
الفائزون بالأولمبياد
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قال المهندس إسلام جويد المدير التنفيذي للأولمبياد المصري للمعلوماتية إن هذه المسابقة هي أكبر مسابقة برمجة في العالم بتشارك فيها 89 دولة .

أوضح إسلام جويد خلال مداخلته على dmc أن هذه المسابقة تتمحور في حل جميع المشكلات الخاصة بالكمبيوتر وعمل  برنامج ليتغلب عليها، مؤكدًا أن كل دولة خلال السنة تقدم تدريبات ومنح برمجة  لأبنائها لاختيار أفضل أربعة مبرمجين ممكن يمثلوها في الأولمبياد.

أكد  المدير التنفيذي للأولمبياد أن الأولاد الذين يتمكنوا من الوصول للأولمبياد تتسابق عليهم الجامعات الكبرى حول العالم ،مشيرًا إلى أن هناك أربعة أولاد حصلوا على منحة في جامعة MIT في ولاية ماساتشوستس في أمريكا ، موضحًا أن أبناء مصر مميزين جدا في المجال.

 كشف "إسلام جويد "أن المؤهلين لمسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية ليسوا من أبناء المدن فقط، فتمكن محمد إيهاب من كفر الزيات من الحصول على فضية الأولمبياد وفاز أسامة من طنطا ومحمود بدوى من القليوبية بالميدالية البرونزية موضحًا أن وزارة الاتصالات هي التي تقوم برعاية الأولاد في كل شيء .
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