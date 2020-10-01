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أخبار البلد

مصر عنصر استقرار وتوازن.. رئيس باكستان يستقبل سفير القاهرة في إسلام أباد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:50 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الثلاثاء، السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية فى إسلام أباد، وحرمه، فى لقاء ترحيب بمقر رئاسة الجمهورية الباكستانية.

استهل الرئيس الباكستاني اللقاء بالإشادة بقوة العلاقات الثنائية مع مصر، وتطلع الجانب الباكستاني لتعزيز وتطوير مختلف أوجه مجالات التعاون بين البلدين، مُشيدًا بالدور الرائد لمصر على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى وثقلها السياسي على الساحة الأفريقية. كما ثمن دور مصر السياسي الهام باعتبارها عنصر توازن واستقرار على الصعيد الدولي، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير أُطر التعاون السياسي بين الجانبين وترفيعها.

كما أثنى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على الدور الرائد والتنويري للأزهر الشريف، خاصة في مجال مكافحة الأفكار المتطرفة وتقديم التفسير الحقيقي للإسلام، مؤكدًا ترحيب الجانب الباكستاني بتعزيز دور الأزهر الشريف في البلاد لما له من مكانة كبرى في باكستان على المستويين الرسمي والشعبي، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على دوره الهام.

من جانبه، أعرب السفير د. طارق دحروج عن أهمية العمل على تعزيز التعاون المصري الباكستاني، مُستعرضًا في هذا الصدد عددًا من المبادرات لدفع أوجه التعاون الثنائي من بينها على سبيل المثال؛ زيادة الإسهام المصري فى قطاع التشييد والبناء الباكستاني، وكذا إمكانية دراسة إنشاء مركز إقليمي للتعاون التكنولوجي على المستوى القاري بين آسيا وأفريقيا في مصر.
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