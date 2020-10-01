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توك شو

سامح شكري عن تصريحات تركيا: مدعاة للاستغراب والتعجب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:57 م
سامح شكري
سامح شكري
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حمزة شعيب
عقب وزير الخارجية سامح شكري على تصريحات  مستشار الرئيس التركي بشأن مصر، قائلا "تصريحات الجانب التركي مدعاة للاستغراب والتعجب".

وتابع وزير الخارجية خلال  مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو : "التصريحات التركية هي أحاديث فيها الكثير من التناقض فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ووجود اعتراض تركي على هذه الاتفاقية، والحديث على أنه ليس مؤثرًا على المصالح التركية".

وأردف: "إذ كانت الاتفاقية ليس مؤثرة على المصالح التركية، ومن ثم فما هو الاعتراض؟! هي أحاديث متناقضة وادعاء بأن هناك من يعلم مصلحة مصر وشعبها بدرجة أكبر من المسؤولين الموكلين برعاية مصالح المصريين".

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية أنه يوجد اهتمام كبير من بعض المسئولين في دول العالم، بشأن مصر ومصالحها، مؤكدا أن الجميع يعلم أن مصر واعية بمصالحها ومصالح شعبها.

وأشار شكري إلى أن مصر تربطها علاقات دولية وتعي جيدا التزاماتها الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة ومراعاه كافة القوانين الدولية.

وقال وزير الخارجية إن هناك تعليمات رئاسية من أجل العمل على تدعيم العلاقات مع المجر، في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى الآن شيء يدعو للفخر. 

وأوضح أن هناك مجالات للتعاون في المنطقة الاقتصادية وتنفيذ المشروع الخاص بتحديث السكة الحديد بالتعاون مع المجر وروسيا، كما تم بحث علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والتفاهم الذي تظهره المجر ودعمها لمصر في المجالات كافة.
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