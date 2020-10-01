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رياضة

الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعلن موعد التسجيل لفرق الممتاز

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:17 م
كرة طائرة الاهلي
كرة طائرة الاهلي
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة موعد بداية فترة تسجيل اللاعبين لفرق الممتاز في يوم 10 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر من الشهر المقبل.


وذكر الاتحاد خلال خطابه أن التسجيل سيغلق يوم الأربعاء الموافق 11-11 -2020 وأيام العمل داخل الاتحاد السبت والاحد والثلاثاء والاربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.


وكان النادي الأهلي حقق بطولة الدوري لكرة الطائرة آنسات الموسم الماضي بينما نجح الزمالك في حسم المركز الثالث بعد منافسة قوية مع نادي سبورتنج صاحب المركز الرابع وهبط كل من الزهور والمقاولون العرب . 


وتوج فريق الأهلي بدوري الكرة الطائرة رسميا قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة بعد فوزه على طلائع الجيش للمرة الثالثة تواليًا وللمرة الـ 32 في تاريخه.


كما توج نادي وادي دجلة بالمركز الأول في بطولة الدوري الممتاز رجال (ج) في الكرة الطائرة لموسم 2019-2020 ليتأهل الى دورى القسم الثاني .
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