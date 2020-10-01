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أخبار العالم

أمريكا تعلن موقفها من التفاوض مع حزب الله بشأن ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:07 م
عناصر حزب الله
عناصر حزب الله
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شيماء مصطفى
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أن بلاده لا تتعامل مع حزب الله، مضيفًا أنهم سيواصلون وضع المسؤولين الداعمين له على قائمة العقوبات.

وأضاف شينكر أنه لن يتم التفاوض مع حزب الله نهائيا فيما يخص ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات، مضيفا أن حزب الله قد يخرب الاتفاق.

ولفت شينكر إلى التفاوض بين الجانبين، خطوة إيجابية، لكن لا يعني تطبيع العلاقات، مؤكدا أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واتفاق التفاوض مع إسرائيل سيساعده، مشيرا إلى أن الـ FBI ما زال يحقق بانفجار مرفأ بيروت.

كان يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، إن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع طويل حول الحدود البحرية بين البلدين، اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميًا.

وقال الوزير في بيان إنه من المتوقع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش "السوكوت" اليهودي التي تنتهي في 9 أكتوبر الجاري.
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