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رياضة

النني يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:12 م
النني وتريزيجية
النني وتريزيجية
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مصطفى كرم
هنأ محمد النني لاعب فريق ارسنال الإنجليزي صديقه محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده ال 26.

ونشر النني عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع تريزيجية وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا اخي". 

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره ستوك سيتي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات دور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز البطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقى له مباراة مؤجلة.
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