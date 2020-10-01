أحمد مجدي: ميار شريف قدمت أداء رائعا ببطولة جراند سلام للتنس.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه لأول مرة توجد بطلة مصرية في رياضة التنس وهي "ميار شريف" وأصبحت أول مصرية تحقق الفوز فى بطولة جراند سلام وفازت بـ 3 مباريات.









وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن ميار شريف خسرت بصورة اكثر من رائعة وخسرت من المصنفة الرابعة عالميا خلال البطولة.









وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن ميار شريف بدأت مشوارها مع التنس في سن 5 سنوات ومارست الرياضة مع إخوتها أيضا ثم لعبت بعد ذلك بأكاديميات مختلفة ولعبت بفريق التنس فى إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.









وأشار مجدي إلى أن اللاعبة المصرية حولت حلمها لواقع وأصبحت ضمن أفضل 300 لاعبة على مستوى العالم، مؤكدا انها كانت نقطة تحول وشاركت في دورة العاب الافريقية بالمغرب وتأهلت لأولمبياد طوكيو.







