السيسي: المرأة المصرية اعتلت منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية لتمكين المراة سياسيا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال اقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة".





وأضاف الرئيس السيسي في كلمته الذكرى الـ 25 للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة: استطاعت المرأة خلال الفترة الماضية أن تخطو تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، كما تم الا حتفال العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.





وأضاف الرئيس السيسي: "استراتيجية تمكين المرأة تدعم مشاركة المراة الفاعلة في الحراك المجتمعي دون اي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة".





واستطرد الرئيس السيسي: "واثمرت الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء والبرلمان إلى 25%".



