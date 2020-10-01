سمير عثمان: أتوقع فيكتور جوميز وأتمنى جاساما حكما للقاء الأهلي والوداد.. فيديو

بكارى جاساما مباراة للأهلي والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن الضغوطات التى ستكون عليه كبيرة وسوف يكون هناك ألف حساب لقطبي الكرة المصرية وسبق أن أدار مباراة الاهلى وصن داونز فى النسخة الماضية وظهر بشكل جيد للغاية والمباريات فى الوقت الراهن يراها الجميع عبر الفضائيات.

عندما تشك فى إحدى الكرات لا تقوم برفع الراية الا عندما تعلم نتيجتها إذا تم إحرازها هدفا او ترتد مرة أخرى وهذه فرصة للمساعد حتى لا تكون عليه ضغوط والاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قال للحكام المساعدين فى مختلف دوريات العالم تأني إذا لافتا إلى أن ذلك

حدث فى مباراة المقاولون العرب أمام اف سي مصر الذى إنتهى بسداسية نظيفة لصالح ذئاب الجبل والهدف السابع تم إلغاؤه والمساعد رفع الراية من منتصف الملعب والمفترض فى تلك الحالة الصبر.