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القاهرة تستعد لموسم الأمطار.. التواصل مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة.. تطهير البالوعات ومخرات السيول.. خطط للإغاثة والإيواء.. وتجهيز النقل العام لمساندة المترو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
ربط غرفة عمليات المحافظة مع هيئة الأرصاد بخطوط مفتوحة على مدار اليوم 
التنسيق مع مسئولى الإنارة لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة
تطهير كامل لـ 18104 بالوعة أمطار
تطهير مخرات السيول ورفع أى مخلفات أولًا بأول 
خطة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري بالمحاور وتجمعات الأمطار
خطط للإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادا لحدوث أية أزمات 
خطة طوارئ لتدعيم المترو بالأتوبيسات في حالة تعطل أحد الخطوط 

انطلقت محافظة القاهرة في تنفيذ خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

بدأت الخطة بتوجيه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجان من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للمرور ومتابعة  عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة  والبالغ عددها 18104 والتأكد من مدى صلاحيتها ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من إستعدادات تلك البالوعات لإستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات النظافة على مستوى الاحياء مع رفع القمامة و المخلفات بالقرب من بالوعات الامطار وبالوعات الصرف الصحى ، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحى لرفع تجمعات المياة البسيطة التى لا تحتاج للشفاطات.

وشدد على عمل تشغيل غرف العمليات وربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع ازمات.

وضمن خطة المحافظة أعلن المحافظ الاشراف على جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو إتخاذ إجراءات تطهير  مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ).

وأعلن عبد العال عن تجهيز تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعه حال حدوثها ،  والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية و مسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك و الكابلات المكشوفة. 

وأكد المحافظ، ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع  من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية.

وتم وضع خطة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

وعلى مستوى التقل العام ، أكد المحافظ تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الامطار الغزيرة والتنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق و المحاور التى تتعرض للسيول و إغلاق وتحويل الطرق فى حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة .

وشدد المحافظ ضرورة إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادا لحدوث أية أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين  والإسعاف والصحة .
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