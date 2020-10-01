التعادل السلبي نتيحة الشوط الاول بين الجونة وطنطا

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الجونة وطنطا بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.









بدأت الفريقين المباراة بصفوف مفتوحة ودون حذر، واستطاع كل فريق أن يصل لمرمى الآخر، ولكن دون خطورة حقيقية.









وأجرى رضا شحاتة المدير الفني للجونة التبديل الأول في الدقيقة 15، بخروج اسلام رشدي ونزول عمرو عموري.









وتمكن طنطا من الوصول لمرمى الجونة أكثر من مرة، وتهديد اسلام طارق حارس مرمى الفريق ولكن تمكن من التصدي بشكل جيد.





وفي المقابل نظم الجونة صفوفه في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى محمد اشرف ولكن كان بارع في حماية مرماه.



